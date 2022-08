Folle fuga sull'auto rubata, poi lo schianto: pistola contro i carabinieri

Dall'autostrada Brebemi alla Provinciale, l'inseguimento si è protratto per decine di chilometri e a gran velocità: al termine di una manovra azzarda, uno dei malviventi in fuga avrebbe anche estratto una pistola puntandola contro i carabinieri. E' la cronaca di una notte complicata in Franciacorta e dintorni.

I carabinieri di Chiari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un'auto rubata, individuata grazie al sistema di lettura targhe in dotazione. Alla vista dei militari, i malviventi - a bordo di un'Audi A4 - si sono dati alla fuga sgommando a tutto gas.

La pistola e la fuga

Sono stati inseguiti prima lungo il raccordo della A35 e poi sulla Strada provinciale 11. Arrivati allo svincolo di Rovato, i malfattori si sono trovati di fronte a un posto di blocco: prima la brusca frenata, poi lo spericolato testacoda che si è concluso con uno schianto contro il guard rail. Infine la pistola puntata contro i militari, e di nuovo la fuga. In tutta la provincia (e oltre) si cerca ora un'Audi A4 di colore bianco, che risulta rubata.