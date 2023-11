Cani antidroga a scuola: in classe con hashish, marijuana e cocaina

La droga nelle scuole è una realtà assodata anche nel versante trentino dell’Alto Garda. Lo dimostrano i controlli dei carabinieri di Riva del Garda, Arco e Tione, assieme al nucleo cinofili di Laives, nelle mattinate del 10, 13 e 17 novembre in alcune scuole superiori.

Il fiuto dei cani antidroga Chip e Kelly ha permesso di dimostrare quello che era un sospetto particolarmente fondato, ovvero che alcuni studenti siano soliti portare a scuola marijuana e hashish per consumarli durante le ore di lezione.

Hashish e cocaina fuori da scuola

I carabinieri hanno segnalato ben 5 ragazzi (due minorenni di 17 anni e tre ragazze fra i 18 e i 20 anni), perché trovati in possesso di spinelli e piccole dosi di hashish. C’è poi chi, alla vista delle divise, è riuscito a sbarazzarsi della droga che portava al seguito, gettandola a terra prima di scendere dai pullman. Infatti, le dosi in questione, 4 grammi di hashish, sono state ritrovate durante il controllo e sequestrate.

C’è stato poi il caso di una ragazza che nel cruscotto della propria auto aveva 18 grammi di hashish e una dose di cocaina del peso di 0,34 grammi: per lei è scattata la segnalazione al Commissario del Governo di Trento come assuntrice e alla motorizzazione per la revisione della patente, dovendo dimostrare di essere ancora in possesso dei requisiti psicofisici previsti per legge.