Riempiva di botte la compagna, madre di due figli piccoli: carabiniere alla sbarra

A processo per maltrattamenti in famiglia un giovane carabiniere in forza alla Compagnia di Chiari: 37 anni, appuntato, è accusato di aver malmenato e maltrattato la sua ex compagna, da cui ha avuto due figli. Le indagini sono scattate a seguito delle confessioni della donna, che senza mai denunciare (forse per paura di ritorsioni) ha comunque raccontato tutto ad alcuni colleghi del compagno.

In pochi mesi i militari sono riusciti a ricostruire le dinamiche prolungate dei presunti maltrattamenti: a dar manforte alle ipotesi dell'accusa, oltre alle testimonianze della vittima e dei suoi familiari, anche i referti medici che certificherebbero le botte subite. Il processo, convocato al Tribunale di Brescia, ha preso il via proprio in questi giorni.

Lo stesso carabiniere, tra l'altro, risulterebbe anche invischiato in un'altra vicenda: un'indagine interna, dell'Arma dei Carabinieri, in merito ai rapporti mantenuti dal 37enne (e da altri militari) con un imprenditore finito al centro di un'inchiesta sul riciclaggio di denaro, e già noto alle forze dell'ordine (e condannato) per traffico di droga.