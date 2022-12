Giovane mamma morta investita: eseguita l'autopsia, ora l'abbraccio del figlio

Si attende solo il nulla osta per la sepoltura di Viktoriia Hladkoskok, la giovane mamma ucraina - aveva solo 38 anni - morta nel tragico incidente stradale di giovedì scorso a Capriolo, sulla Strada statale 469 dove in poco più di un anno già si contano tre vittime. Pare che la donna stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, quando è stata travolta prima da una e poi da un'altra auto. E' morta sul colpo dopo l'impatto.

Indagini per omicidio stradale

La salma ora riposa al Civile di Brescia. Sul corpo senza vita di Viktoriia è già stata eseguita l'autopsia: le indagini proseguono con l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale, per cui risulterebbero indagati i conducenti delle due vetture coinvolte nell'incidente (per la cronaca, entrambi sono risultati negativi all'alcol test).

Tra pochi giorni a Brescia, dall'Ucraina, arriveranno anche i genitori di Viktoriia e il figlio della giovane donna, un ragazzo ancora minorenne. La 38enne da qualche anno viveva e lavorava in Italia, ma è probabile che l'ultimo saluto venga celebrato nel suo Paese d'origine.