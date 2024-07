Accoltella più volte il pusher da cui stava comprando la cocaina

È accusato di tentato omicidio e rapina il 42enne S.G., italiano residente a Capriolo, arrestato dai carabinieri per aver aggredito a coltellate – con una lama di una ventina di centimetri – un 25enne albanese da cui avrebbe dovuto comprare della cocaina: i fatti risalgono alla notte tra il 10 e l’11 giugno scorso e tutto sarebbe successo proprio a Capriolo, nella zona industriale di Via Liguria.

Accoltellato più volte

S.G. si sarebbe presentato all’appuntamento armato di coltello: con questo avrebbe colpito più volte il pusher, lasciandolo poi in un bagno di sangue non prima di avergli sottratto 350 euro in contanti, oltre alla droga. Il 25enne venne poi soccorso dall’ambulanza: trasferito in ospedale, non è mai stato in pericolo di vita, avrebbe raccontato ai carabinieri una versione edulcorata della vicenda, poi smascherato dalle indagini e dalle immagini raccolte dalle vicine telecamere di sorveglianza.

I militari della compagnia di Chiari sono così risaliti al 42enne che, messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità: subito arrestato, è stata sequestrata anche la lama utilizzata la notte dell’aggressione. L’uomo attualmente si trova in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida.