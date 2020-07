Inseguito a piedi per le vie del paese, lo fermano con 12 grammi di cocaina

I carabinieri di Capriolo hanno arrestato un 29enne del posto, trovato in possesso cocaina. Il giovane era già finito nei guai durante il lockdown, lo scorso 18 marzo, dopo essere stato sorpreso a vendere droga.

Nei giorni scorsi, i militari hanno visto il 29enne nei pressi della propria abitazione e hanno deciso di procedere per un controllo. Il ragazzo ha tentato immediatamente di darsi alla fuga, ma, dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese, è stato bloccato e trovato in possesso di 12 grammi di 'coca'.

È stato quindi arrestato per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato fermo e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.