Capriolo rimane intrappolato per diverse ore nel torrente: il salvataggio

Nel pomeriggio di ieri, sabato 25 maggio, a Riva del Garda un capriolo è rimasto intrappolato per diverse nel torrente Varone, rischiando di soccombere a causa dell'acqua ingrossata dalle recenti piogge. L’animale se l’è vista brutta, ma per fortuna è stato salvato grazie all'intervento dei soccorritori.

Con ogni probabilità l'animale è rimasto in acqua diverse ore. La scena ha suscitato emozione e preoccupazione tra i presenti, poiché il capriolo, sfinito e ormai prossimo a perdere i sensi, lottava per sopravvivere. I Vigili del fuoco e del corpo forestale sono intervenuti prontamente dopo l'allarme giunto in centrale. Quando la situazione lo ha permesso, i soccorritori si sono precipitati in acqua per afferrare l'animale, che si trovava in uno stato di estremo bisogno.

Grazie alla tempestività e alla determinazione degli agenti intervenuti, il capriolo è stato estratto dall'acqua e immediatamente trasferito dai un veterinario per l'assistenza del caso. Le condizioni dell’animale erano critiche, a causa della prolungata permanenza nell’acqua fredda e alla fatica accumulata durante il tentativo di non soccombere.