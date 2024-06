Ragazzo trovato a terra in un bagno di sangue: è stato accoltellato

Ferito e sanguinante, si è accasciato a terra, sull'asfalto di via Liguria, nella zona industriale di Capriolo. È così che i sanitari del 118, allertati poco dopo la mezzanotte, hanno trovato un ragazzo di soli 25 anni: sull'addome vistose ferite da taglio.

Inevitabilmente è scattata la corsa in ospedale, a sirene spiegate: il giovane è stato trasportato, a bordo di un'ambulanza, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'allarme, per fortuna, è rientrato poco dopo il ricovero: il quadro clinico non sarebbe critico e il 25enne non è in pericolo di vita.

Indagini in corso: i carabinieri di Capriolo e quelli di Chiari stanno cercando di fare piena luce sulla vicenda, avvenuta nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno e il riserbo, come sempre in questi casi, è massimo. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima (di origine albanese) sarebbe stata accoltellata al termine di una furibonda lite.

È caccia all'aggressore: all'arrivo sul posto dei militari non c'era infatti nessuna traccia dell'uomo che ha impugnato il coltello e vibrato alcuni fendenti, ferendo il 25enne. Restano anche da chiarire i motivi all'origine del diverbio degenerato in una sanguinosa aggressione.