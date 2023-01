Fermato al posto di blocco: guidava da 10 anni senza mai aver avuto la patente

Fermato dalla Polizia Locale, guidava da 10 anni senza mai aver preso la patente: la sua auto è stata sequestrata - nel dettaglio: sottoposta a fermo amministrativo - e lui multato per oltre 5mila euro. E' successo a Capriolo: il protagonista è un 48enne di origini senegalesi.

L'uomo vive da circa un decennio in Italia e da allora - così pare - avrebbe guidato un'auto per andare e tornare dal lavoro in Franciacorta. Questo però senza mai aver conseguito la patente. Il 48enne è stato fermato dagli agenti durante un posto di controllo, mercoledì pomeriggio a Capriolo. Di fronte alla legittima richiesta, non ha potuto fare altro che dire la verità.