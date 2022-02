Fermato con 11 kg di droga, lascia l'auto e scappa a piedi nei campi

In auto nascondeva la bellezza di 11 chili di hashish: alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di portare a termine una fuga rocambolesca, tra manovre contromano e sorpassi azzardati in pieno centro al paese, infine ha tentato pure di scappare a piedi, nascondendosi in un canale. Niente da fare per il 40enne albanese beccato venerdì a Capriolo dai carabinieri: volto già noto alla giustizia, aveva alle spalle una condanna per spaccio di droga, e dopo quanto accaduto nel weekend è già stato trasferito in carcere.

La segnalazione dell'auto incriminata è arrivata poco prima delle 13: le telecamere – attrezzate con sistema di lettura targhe – avevano infatti rilevato un'Alfa Mito sospetta, attivando così la Polizia Locale e i Carabinieri. Il conducente si è trovato la strada sbarrata, all'altezza di una rotatoria: è riuscito a evitare il posto di blocco con una manovra contromano, e poi è scappato a tutto gas.

La fuga a piedi e poi l'arresto

Inseguimento rocambolesco, come detto: il fuggitivo ha pure imboccato la pista ciclabile, pur di sfuggire ai suoi inseguitori. Finché non si è trovato di fronte una gazzella dei militari, da cui non poteva più scappare: dunque è sceso dal veicolo ed è fuggito a piedi, lasciando in auto il prezioso (ma illegale) contenuto, ovvero 11 chilogrammi di hashish.

Dopo una breve ricerca, è stato infine intercettato mentre cercava di nascondersi in un canale. Inevitabili per lui le manette: arrestato e subito trasferito in carcere. Riconosciuto come latitante, in quanto già condannato per droga, verrà presto processato anche per i fatti di venerdì. Gli inquirenti lo considerano un “corriere”, che stava trasportando la sostanza stupefacente: le indagini proseguono.