Posteggia l'auto, scoppia un incendio: paura nel parcheggio

Una densa colonna di fumo nero si è alzata all'improvviso, da un parcheggio di via Rossini a Capriolo: si vedeva anche a centinaia di metri di distanza, perfino dal centro del paese, generando paura e apprensione tra i residenti. Ad originarla l'incendio di un'auto in sosta.

Tutto è accaduto poco dopo le 13.30 di venerdì: fortunatamente le fiamme sono state spente in tempo e prima che lambissero altri veicoli o i tavoli del bar-tabaccheria situato a poca distanza. Sono stati proprio i proprietari del locale a cercare, per primi, di domare il rogo, utilizzando l'estintore in dotazione. Poi l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio in pochi minuti.

Nessun ferito: il conducente dell'auto (una Mercedes Classe A) era sceso pochi minuti prima che scoppiasse l'incendio. Per l'automobilista, per fortuna, solo tanta paura e amarezza per il vicolo completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale: pare esclusa, per ora, l'ipotesi del dolo. Ma a fare maggiore chiarezza saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.