Incendio nella notte, tetto avvolto dalle fiamme: famiglia evacuata

Insospettiti dal forte odore di bruciato e dal fumo sono usciti di casa in fretta e furia, facendo immediatamente scattare l'allarme. Poco dopo le fiamme hanno avvolto il tetto della cascina dove abitano, propagandosi rapidamente. Tanta, tantissima paura per una famiglia bresciana, ma - per fortuna - nessuna conseguenza fisica. Non potranno però fare ritorno nella loro abitazione, dichiarata inagibile dopo l'incendio.

La chiamata ai vigili del fuoco è scattata verso le 19 di domenica da un'abitazione di via Colzano, a Capriolo. Sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio e di Chiari. All'arrivo dei pompieri il tetto della casa era completamente avvolto dalle fiamme: per spegnere il rogo ci sono volute quasi due ore e si è reso anche necessario l'intervento di una squadra arrivata dal comando di Brescia.

Ingenti i danni: il primo piano dello stabile è stato dichiarato inagibile e la famiglia che ci vive è quindi stata evacuata. Ancora da chiarire le cause all'origine del rogo, ma - stando ai primi accertamenti - sembrerebbe che le fiamme siano divampate per un malfunzionamento della canna fumaria.