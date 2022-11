Rogo in azienda: due auto divorate dalle fiamme, l'ipotesi del dolo

Un incendio è divampato, verso le 23 di venerdì 4 novembre, all'interno della ditta di autodemolizione Pollini di Capriolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia che in poco tempo hanno domato le fiamme. Il bilancio è di due auto distrutte dal rogo.

Ancora da chiarire le cause: in queste ore i pompieri stanno svolgendo gli accertamenti nella ditta di viale Lombardia per chiarire cosa abbia innescato le fiamme. Nessuna ipotesi, al momento, pare essere stata esclusa, nemmeno quella dell'incendio di natura dolosa.