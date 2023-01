Rogo in concessionaria: in azione uomini con volto mascherato

Le telecamere avrebbero ripreso il blitz incendiario, mostrando uno o più uomini col volto coperto che sono entrati in azione alle 2.30 di notte di giovedì. Emergono nuovi particolari nell'incendio doloso - ormai non c'è più alcun dubbio - verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì attorno alle 02:45 nell'autosalone "Auto Gold" di via Palazzolo a Capriolo.

Nel rogo sono andate completamente distrutte quattro auto e la tensostruttura di copertura. Salvati appena in tempo grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco altri 10 veicoli (spostati in tutta fretta) e l'immobile della concessionaria. Le forze dell’ordine stanno cercando di dare una risposta su quanto avvenuto, il che risulta ancora più misterioso se affiancato a quanto successo solo due mesi fa nell'autodemolizione Pollini, sempre a Capriolo. Al momento non sono ancora emersi dettagli dell'indagine dei carabinieri di Capriolo, né sarebbero evidenti correlazioni tra i due fatti.