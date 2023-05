Capriolo scorrazza in galleria e semina il panico sulla Statale

Erano da poco passate le 18.30 di ieri, domenica 14 maggio, quando un capriolo ha iniziato a scorrazzare tra le gallerie Englo e Ardaro a Riva del Garda, ovvero due tratti della strada statale 45bis Gardesana.

Vista la strada e vista l’ora, stiamo parlando di due tratti piuttosto frequentati, con gli automobilisti che si sono trovarti sulla propria rotta l’ungulato, dovendo quindi fare il massimo dell’attenzione per non travolgerlo. Tra le testimonianze sul fatto riportate sulla pagina Facebook “Tony Pula News” c’è chi ha commentato “L’ho quasi investito, per fortuna che andavo piano e sono riuscito a fermarmi” e chi ha aggiunto “L’ho schivato per miracolo”.



Dopo aver fatto prendere un bello spavento ai guidatori ed essersi sicuramente spaventato lui stesso, il capriolo è riuscito ad uscire dalle gallerie e a guadagnare nuovamente la strada che l’ha condotto nei boschi, dove ha fatto perdere le sue tracce.



Fonte: Trentotoday.it