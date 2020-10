Armati di mazze e flessibili, colpo da oltre 20.000 euro alla stazione di servizio

Sigarette e soldi in contanti per oltre 20mila euro: è questo il ricco bottino del colpo (purtroppo) riuscito alla stazione di servizio Eni Cafè di Capriolo, sulla Strada provinciale 469. I banditi sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica: i proprietari si sono accorti di quanto accaduto solo all'alba. Non mancano i rimpianti: intorno alle 22 aveva suonato l'allarme, e a quanto pare i ladri erano già al lavoro.

Un commando di professionisti e un colpo studiato nei minimi dettagli: armati di flessibile sono entrati dal retro, forzando porte e finestre, poi hanno sfondato a mazzate il muro del bagno, raggiungendo così la stanza della cassaforte, dopo aver disattivato l'allarme.

In fuga con oltre 20mila euro

Non sono riusciti ad aprirla, e così hanno ripiegato su una seconda cassetta di sicurezza, che conteneva sigarette e contanti: l'hanno svuotata e sono fuggiti approfittando del buio della notte. Il bilancio, come detto, è di oltre 20mila euro: a questi si aggiungono i danni ingenti alla struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, già sul posto per raccogliere eventuali indizi e verificare se le telecamere di sorveglianza possano aver inquadrato qualcosa. Per i gestori dell'Eni Cafè è un vero incubo: il terzo furto in poche settimane.