Malore improvviso in caserma, carabiniere muore a 46 anni

Un carabiniere di 46 anni in servizio a Capriolo è deceduto questa mattina, mercoledì 28 dicembre, all’interno della caserma di via Urini. Stando alle prime informazioni trapelate, il militare sarebbe stato stroncato da un malore improvviso mentre era al lavoro.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 11 e, sul posto, sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e un’auto medica. Una corsa vana, purtroppo: per il 46enne non c'era già più nulla da fare.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso: in caserma sono sopraggiunti anche i miliari della sezione investigazioni scientifiche.