Si dimentica le chiavi e cerca di scavalcare il cancello: infilzato a una gamba

Tragedia sfiorata lunedì pomeriggio a Capriolo: poco dopo le 17.30 un uomo di 67 anni ha cercato di scavalcare il cancello di casa, forse perché senza chiavi, ma nel farlo è rimasto infilzato a una gamba con una punta in ferro. Le sue grida di aiuto (e di dolore) hanno allertato i vicini di casa, che hanno subito chiamato il 112.

In pochi minuti sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'automedica, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Non ce n'è stato bisogno, per fortuna: è stato prima liberato dai pompieri e poi medicato sul posto, una ferita sì profonda ma senza che sia stata trafitta un'arteria, che avrebbe portato a conseguenze ben peggiori. E' stato infine trasferito in ospedale a Chiari, trasportato dai volontari di Capriolo e ricoverato in codice giallo.