Cade dallo scivolo, batte la testa: paura per un bimbo di 2 anni

Attimi di paura mercoledì pomeriggio a Capriolo per un bimbo di soli due anni che è caduto dalla scivolo terrorizzando la nonna per quella che sembrava una bruttissima botta alla testa.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: l'allarme è stato lanciato verso le 17.30, in pochi minuti sul posto – l'oratorio del paese– c'era già l'ambulanza dei volontari di Capriolo. Nel frattempo anche la madre del piccolo, che abita in paese, ha raggiunto via Vittorio Emanuele.

Un grande spavento, soprattutto per via di un taglio alla testa, ma nulla di grave per fortuna: il bimbo non hai mai perso conoscenza e dopo le prime cure è stato portato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso.