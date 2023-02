Bar di paese nel mirino dei carabinieri: clienti con la droga e titolare multato

Controlli a tappeto, nella serata di giovedì 9 febbraio, negli esercizi pubblici di Chiari, Rovato, Palazzolo sull’Oglio e Capriolo: i carabinieri della compagnia di Chiari hanno svolto accertamenti in diverse attività dei 5 comuni.

Molti i locali passati al setaccio, ma solo in uno sono state riscontrate irregolarità: si tratta di un bar di via per Calepio a Capriolo. Il titolare è stato sanzionato per diverse inadempienze relative alla somministrazione di alimenti: non aveva esposto la lista degli ingredienti e l’autorizzazione comunale. Ora dovrà sborsare quasi 2000 euro (1.808 per la precisione).

Nei guai anche due giovani clienti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Si tratta di un 27enne e di un 23enne: il primo è stato denunciato per possesso di droga pronta per essere spacciata, il secondo è stato segnalato per uso personale di stupefacente.