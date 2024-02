Giravano di notte in paese: erano pronti a rubare nelle case

Si preparavano ad alcuni colpi in ville e appartamenti, ma i carabinieri del Radiomobile di Chiari li hanno sorpresi in auto con attrezzi da scasso. È accaduto nella serata di ieri, quando – durante l'attività di controllo del territorio – una pattuglia ha fermato una macchina con a bordo tre cittadini stranieri senza fissa dimora.

I tre sono stati notati mentre, a bordo di un'Alfa Giulietta, si aggiravano in una zona residenziale di Capriolo nel tentativo di individuare delle abitazioni dove mettere a segno i furti. Seguiti a distanza in modo da non farsi notare, sono stati poi fermati a Rovato: immediatamente perquisiti, sono stati trovati in possesso di una cesoia idraulica, un flessibile da taglio, vari cacciavite a leva, guanti e radio ricetrasmittenti.

I tre stranieri sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Per uno di loro è stata disposta l'immediata espulsione dal territorio nazionale.