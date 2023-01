Schianto tra due auto, una si ribalta e prende fuoco: un ferito in gravi condizioni

Scontro fra due auto e tragedia sfiorata sulla Strada Provinciale 8 del Monte Baldo, in territorio comunale di Caprino Veronese. Due i feriti trasportati in ospedale.

L'incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, poco prima delle 18. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Stazione e la Sp 8.

A seguito del violento impatto, un veicolo alimentato a metano è finita fuori strada, si è ribaltato e ha preso fuoco. Feriti i due automobilisti (entrambi ricoverati in ospedale), soccorsi dai vigili del fuoco di Bardolino e dal personale del 118.

Gli operatori sanitari hanno raggiunto il luogo dell'incidente con due ambulanze e un'auto medica. Il ferito più grave è stato portato in codice rosso a Borgo Trento, quello più lieve è stato portato in codice giallo a Peschiera del Garda.

Delicate le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'auto in fiamme, a causa della presenza della bombola per il metano: i pompieri gardesani sono dovuti intervenuti con due mezzi e otto uomini. La strada è rimasta chiusa per circa due ore.