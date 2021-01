Crolla a terra appena uscito, muore davanti a casa ucciso da un infarto

Capriano. Era appena uscito di casa in via Carducci Isidoro Pagliari, quando – verso le 15.30 di lunedì – è improvvisamente crollato a terra colpito da un malore (un infarto, molto probabilmente).



É riuscito a chiedere aiuto a una vicina di casa, che subito ha allertato i soccorsi, sopraggiunti in pochi minuti con un'ambulanza: i sanitari hanno provato in tutto i modi a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cuore di Pagliari ha smesso di battere all'età di 84 anni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Verolanuova, visto che in un primo momento non era chiaro cosa fosse successo, ma è stato subito esclusa l'eventualità della caduta. E' già stato il nulla osta per la sepoltura.