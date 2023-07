Vento fortissimo, in azienda si staccano le finestre: feriti due operai

Due feriti per il maltempo all'azienda Alfa di Via Trento a Capriano del Colle. Poco dopo mezzogiorno due uomini, entrambi di 56 anni, sono stati colpiti da alcune finestre divelte a causa del temporale, cadute da almeno 5 metri di altezza.

Tagli a braccia, gambe e testa

A seguito dell'impatto hanno riportato ferite da taglio agli arti inferiori e superiori il primo, e agli arti superiori e alla testa il secondo. Per fortuna niente di troppo grave: sono stati soccorsi dall'automedica e trasferiti in ospedale a Brescia, in codice giallo, al Civile e alla Poliambulanza dalle ambulanze dei volontari di Dello e di Flero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza suoi luoghi di lavoro.