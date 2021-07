Attacco di cuore mentre è in bicicletta, muore sotto gli occhi degli amici

Non c'è stato nulla da fare, nonostante i lunghi sentivi per rianimarlo

Dramma in via Parrocchia a Cipriano del Colle, dove – mercoledì sera verso le 20.30 – un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore (probabilmente un infarto) in sella alla sua bicicletta.

Il 55enne è caduto a terra mentre pedalava in compagnia di un gruppo di amici, che, realizzato quanto successo, hanno subito chiamato il 118.



Sono state inviate d'urgenza due ambulanze e anche l'elisoccorso decollato da Brescia: l'équipe medica ha cercato in tutti modi di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.