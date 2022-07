Folle lite nella notte: ragazzo accoltellato al torace

Un ragazzo di 33 anni è stato accoltellato in strada, sembra al termine di una lite. Soccorso dal personale del 118, sopraggiunto a bordo di due ambulanze, è stato trasportato al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, per fortuna. Le ferite e i tagli riportati al torace non sarebbero profondi: medicato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, verso le 23.15 di giovedì, a Capriano del Colle, lungo via Giuseppe Garibaldi. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova.

Stando alle prime informazioni trapelate, l'aggressore sarebbe già stato individuato dai militari e denunciato per lesioni aggravate. Trovata anche l'arma bianca con il quale il 33enne è stato ferito: si tratterebbe di un coltello di piccole dimensioni.

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, come le ragioni della violenta discussione poi sfociata in un'aggressione. Tutto sarebbe partito da una discussione scoppiata - sembra - per 'futili motivi': dalle parole i due sarebbero rapidamente passati ai fatti e nel parapiglia il 33enne è stato raggiunto da alcuni colpi di fendente.