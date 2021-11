"Riposa in pace Carlo": ucciso dalla malattia, muore giovane padre di 43 anni

Stroncato da una grave malattia a soli 43 anni: questo il triste destino di Carlo Guana, giovane papà di Capriano del Colle che – dopo aver combattuto con coraggio – ha infine dovuto arrendersi a un male incurabile, lasciando nel dolore la moglie Germana, i giovani figli Elisa con Mirko, Alessia e Nicolò, il papà Gianpietro e il fratello Alessandro.

Prima di ammalarsi, Guana era stato un grande amante dello sport, la corsa e la bici erano la sua passione. Grande il cordoglio espresso sulla pagina Facebook di Amici Podisti Bresciani. "Condoglianze, era un grande uomo", "abbiamo perso una bella persona", "riposa in pace Carlo": sono solo alcuni delle decine di messaggi pubblicati da amici e conoscenti, all'annuncio della prematura scomparsa.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Capriano alle 15 di oggi, mercoledì 24 novembre, partendo in macchina – 10 minuti prima – dall’abitazione di via Madonna della Neve. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà portato nel cimitero locale per la sepoltura.