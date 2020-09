Allarme a Capriano del Colle: rubate 4 auto in soli 8 giorni

É allarme furti di automobili a Capriano del Colle, dove negli ultimi 8 giorni sono stati rubati 4 veicoli. L'ultimo episodio risale alla scorsa notte, quando - verso le 2 - un'Audi è stata fatta sparire in via IV Novembre. A finire nel mirino dei ladri altre due Audi e una Fiat 500.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri sono alla ricerca di una banda di malviventi 'professionisti' e non escludono che stia agendo anche in altri comuni. A Montichiari, infatti, è stata data alle fiamme un'utilitaria in via Mercanti, zona Fascia d'Oro: probabilmente è stata rubata e usata per commettere un crimine, poi bruciata per cancellare ogni traccia. I militari stanno cercando di risalire al proprietario attraverso il numero di telaio, visto che il rogo ha reso illeggibili le targhe.