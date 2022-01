Cade da un muro e batte la testa, è in gravi condizioni: eliambulanza sul posto

Brutto infortunio a Capovalle, dove – verso le 10.30 di stamattina – un 81enne sarebbe precipitato da un muretto alto circa 2 metri, battendo violentemente la testa sull'asfalto della Provinciale 113, la strada che dal paese conduce a Moerna. Pare che l'anziano abbia perso l'equilibrio mentre era intento a tagliare la legna.

Per i soccorsi sono arrivati sul posto gli uomini dell'associazione "Volontari Ambulanza Valle Sabbia" di Vestone e i carabinieri di Idro, poi – vista la gravità delle condizioni – è stato fatto sopraggiungere anche l'elisoccorso, che ha trasportato in codice rosso il ferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Da quanto trapelato finora, l'81enne era cosciente ma non rispondeva alle domande dei sanitari.