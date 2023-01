Mancano 4 ore alla mezzanotte, un petardo gli scoppia in mano: perderà le dita

Perderà probabilmente tre dita della mano il ragazzo di poco più di 20 anni a cui, la sera di capodanno, è esploso un petardo in mano. La circostanza gli ha provocato gravissime ferite: non rischia la vita ma, come detto, a causa di lesioni irrecuperabili perderà le dita.

E' successo a Brescia ancora intorno alle 20: a seguito della deflagrazione è stato trasferito d'urgenza al Civile, dove è ancora ricoverato. Sottoposto a un'operazione alla mano, i medici hanno escluso il pericolo di vita: ma la prognosi sarà di almeno 40 giorni.

Il bilancio di capodanno

E' solo l'episodio più eclatante di una notte di follia in città e provincia. Sono almeno quattro le persone che nel Bresciano si sono ferite maneggiando botti e petardi. Al quartiere Pendolina, ancora in città, una Lancia Ypsilon ha preso fuoco nella notte: devastata dalle fiamme forse per via dei petardi esplosi nelle vicinanze. Si contano infine una decina di cassonetti bruciati, e almeno una quindicina di ragazzi soccorsi per aver bevuto troppo alcol.