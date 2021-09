Capanno abusivo di pallet nel piazzale dell'azienda: tre denunce

La campagna di prevenzione dei carabinieri forestali del reparto antibracconaggio Soarda e del nucleo Cites di Bergamo (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), organizzata nei giorni scorsi nella nostra provincia ha portato a diverse denunce. Le più "particolari" sono senza dubbio quelle recapitate a tre persone di Trenzano, nella Bassa, che si erano accordate per sparare - anche a specie protette, come ai prispoloni, impegnati in questi giorni nella migrazione - non in campagna ma direttamente dal piazzale di un'azienda.

Per farlo hanno allestito un vero e proprio capanno abusivo, accatastando pallet e rami, ricoprendo il tutto con un telo verde ed appostandosi all'interno per poter aprire il fuoco agli uccelli appostati sugli alberi di fronte. Per di più, il cacciatore è stato sorpreso mentre utilizzava richiami elettroacustici vietati.

L'ingegnoso cacciatore 60enne è stato denunciato, al pari dei due titolari - 62 e 71 anni - dell'azienda dove era stato allestito il capanno (in una zona residenziale, tra l'altro) che ovviamente erano a conoscenza delle sue intenzioni.