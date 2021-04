Fa scoppiare una bombola di gas, ferisce due agenti e minaccia: "Ti taglio la gola"

Un altro episodio di violenza, il terzo in poche settimane, all'interno del carcere Canton Mombello di Brescia: per i sindacati è una vera e propria “escalation” per ora senza fine. E a pagarne le spese, riferisce una nota della Cgil, “sono due poliziotti penitenziari, padri di famiglia, che nello svolgere il proprio compito istituzionale hanno rischiato la propria vita”.

I fatti: nella tarda serata di giovedì, un detenuto avrebbe incendiato la propria cella, procurandosi tagli sul corpo, ingoiato otto batterie e poi fatto esplodere una bomboletta di gas diretta contro i due poliziotti che stavano intervenendo per salvarlo dall'incendio che lui stesso aveva procurato. Gli agenti sono stati feriti agli occhi e alle orecchie, trasferiti in ospedale al pronto soccorso.

Il duro affondo del sindacato

Lo stesso detenuto avrebbe poi minacciato di tagliare la gola a un altro agente. “Le condizioni dei feriti non sono gravi ma la paura è tanta – spiega Calogero Lo Presti, Fp Cgil – hanno rischiato dei danni fisici permanenti solo per aver svolto il proprio lavoro. E' una situazione al limite della sostenibilità. E' ora che la politica s'interroghi su cosa sta accadendo all'interno delle carceri, e prenda seri e urgenti provvedimenti prima che sia davvero tardi e succeda l'irreparabile”.