Tenta il suicidio impiccandosi: salvato all'ultimo momento

Tragedia sfiorata all'interno del carcere di Canton Mombello, in città. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, un detenuto ha tentato il suicidio legandosi una corda al collo, che aveva creato tagliando a strisce le lenzuola. Intervenuti velocemente, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno interrotto l'estremo gesto, salvando la vita all'uomo. Soccorso in un primo momento dai poliziotti, è poi sopraggiunta sul posto anche un'équipe medica del 118: il detenuto è stato ricoverato all'ospedale Civile dopo il trasporto in ambulanza e, fortunatamente, ora è fuori pericolo.

Sul caso è intervenuto il coordinatore regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria – Calogero Lo Presti – il quale denuncia, ancora una volta, "le condizioni insostenibili all'interno del penitenziario bresciano, derivate dalla vetustà della struttura risalente a fine '800, dalla sovraffollamento che ad oggi supera il 210% (oltre 390 detenuti a fronte di 185 posti di capienza regolamentare) e, infine, dalla presenza di soggetti psichiatrici, tossicodipendenti e farmacofiliaci che rendono il contesto molto più problematico da un punto di vista della gestione".

A questi aspetti, giustamente rimarcati da Lo Presti, bisogna aggiungere la cronica carenza di agenti di Polizia Penitenziaria, oltre ad altre figure professionali come educatori, personale amministrativo e sanitario, psichiatri e psicologi: "Insomma – rincara il sindacalista – urge una riorganizzazione dell'intero sistema carcerario, che con il passare del tempo sta mostrando tutti i suoi fallimenti".