Cerca di recuperare dei vestiti usati e muore soffocato in un cassonetto

Assurda tragedia e macabro ritrovamento lunedì mattina in provincia di Bergamo, a Canonica d'Adda: un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita, poco prima delle 8, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti nell'isola ecologica di Via dell'Artigianato. Il giovane potrebbe essere un senzatetto, senza fissa dimora, di probabili origini nordafricane: con sé non aveva i documenti e per questo non è ancora stato identificato.

L'allarme lanciato dai dipendenti

L'allarme, come detto, è scattato quando mancavano pochi minuti alle 8, lanciato al 112 da alcuni dipendenti del centro di raccolta che avrebbero rinvenuto il cadavere non appena arrivati al lavoro. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Treviglio, a cui sono state affidate le indagini.

Medici e sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dramma della disperazione: il giovane sarebbe morto soffocato dopo essere rimasto incastrato nel cassonetto mentre, a quanto pare, stava cercando di recuperare dei vestiti usati. I primi accertamenti dei militari avrebbero escluso la morte violenta: la salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.