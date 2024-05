Coppia di cani svanita nel nulla: ricompensa di 4mila euro per chi li ritrova

Controllati tutti i campi della zona, guadati i fiumi vicini per paura che fossero rimasti incastrati, pubblicati annunci a pagamento per aumentare la visibilità della ricerca, fatti alzare in volo droni, impiegati cani molecolari: eppure di Eli e Freddy non c'è alcuna traccia significativa dallo scorso 12 maggio.

I cani, di proprietà di Stefano, sono scomparsi all'improvviso a Poncarale, in via Sorelle Girelli, mentre il proprietario assisteva a una partita di rugby. Si tratta di due femmine di razza beagle, dal manto bianco con macchie marroni e nere. Sono molto socievoli, e si lasciano avvicinare a accarezzare facilmente. Il proprietario offre una ricompensa a chi li trova.

Chi sta aiutando nella ricerca invita chi abita in cascina, o in case isolate, a fare attenzione a eventuali segni del loro passaggio, magari in cerca di cibo. Entrambi sono muniti di microchip, anagrafe di iscrizione Brescia. Chi avesse notizie è pregato di contattare il proprietario al numero 391-1406344.