Cane intrappolato nel ghiaccio: salvo grazie ai Vigili del Fuoco

Spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco alla vigilia di Natale. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 14: un escursionista, in zona montuosa al Pizzo Tornello (in territorio di Vilminore di Scalve ma a 2.687 metri di quota), ha chiesto aiuto in quanto, si legge in una nota dei VVFF, “non riusciva a recuperare uno dei suoi tre cani a causa del fondo ghiacciato sul quale era scivolato”.

Immediata la mobilitazione: è stato allertato l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Varese, decollato e arrivato sul posto in poche decine di minuti. Dopo aver individuato l'animale, i pompieri l'hanno recuperato e poi riportato, sano e salvo, al distaccamento di Darfo Boario Terme. Impagabile la felicità del cane quando ha potuto riabbracciare il suo padrone.