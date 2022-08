Si allontana dai familiari e scompare nel nulla: ricerche senza sosta

Attorno alle 14 di oggi, il soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un intervento di ricerca nella zona del Rifugio Campolongo, a Rotzo nel Vicentino, dove – durante una passeggiata – un 84enne bresciano è stato perso di vista dai familiari per qualche minuto e non è stato più ritrovato.



Sul posto sono in arrivo le stazioni del Cnsas di Padova e di Recoaro-Valdagno, il soccorso speleologico e le unità cinofile molecolari. Al lavoro anche i vigili del fuoco con il loro elicottero, i carabinieri forestali di Roana e la polizia municipale.