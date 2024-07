Mistero svelato: identificata la donna trovata senza vita nel lago

Ha finalmente un nome la donna ritrovata senza vita nelle acque del lago di Garda, avvistato da un pescatore sabato pomeriggio al largo di Campione di Tremosine e poi recuperato da Vigili del Fuoco e Guardia Costiera, a cui sono state affidate le indagini al fianco dei Carabinieri. La vittima è una 63enne residente in provincia di Trento: non lontano dalla zona del ritrovamento del cadavere è stata infatti ritrovata la sua auto. Al suo interno anche un biglietto d’addio, che confermerebbe la tragica ipotesi del gesto estremo.

Attesi i parenti per il riconoscimento

Non è chiaro quando e come la donna si sarebbe tolta la vita. Il corpo è stato ritrovato incastrato tra gli scogli a nord di Campione: era vestita ma senza le scarpe (e senza documenti). Al momento del ritrovamento, pare fosse in acqua da almeno 24 ore. Nelle ore successive sono proseguite le indagini fino alla svolta di domenica, con il ritrovamento della vettura. Nella mattinata di lunedì sul Garda sono attesi i familiari della vittima per il riconoscimento.