Il rimorchio prende fuoco, l'autista lo sgancia appena in tempo: traffico bloccato

Una lunga serata di lavoro per addirittura dieci squadre di Vigili del fuoco, e una lunga serata di passione per tanti automobilisti in coda. È successo ieri tra le 19:30 e le 23:00, lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra i caselli di Rovato e Palazzolo sull'Oglio in direzione Trieste Venezia, nel territorio di Erbusco, a poca distanza dall'aerea di servizio Sebino.

Quale sia stata la causa che ha innescato il rogo è ancora da chiarire, fatto sta che il materiale trasportato nel rimorchio di un tir ha preso fuoco. L'autista, accortosi tempestivamente delle fiamme che si stavano propagando velocemente, è riuscito a fermare il mezzo pesante ed a sganciare il rimorchio dalla motrice, mettendola in salvo. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente il rimorchio, facendo scattare l'allarme.

Con l'arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, chiamate a regolare il traffico, sono iniziate le operazioni di spegnimento dell'incendio. I Vigili del fuoco, giunti in massa sul posto, hanno lavorato a lungo, fino alle 22:30, per spegnere le fiamme. Nel frattempo l'autostrada è stata chiusa a lungo, e si sono formati fino a cinque chilometri di coda. Il rogo era visibile anche dai paesi limitrofi.