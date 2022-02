Una vita in cattedra, il dolore di figli ed ex alunni: addio alla prof che "inventò" l’Ipc

La comunità di Desenzano e tutto il Basso Garda ricordano la professoressa Camilla Curuz Visconti, morta a 86 anni: i funerali saranno celebrati martedì mattina alle 10, in Duomo, partendo dalla Casa del commiato Facciotti di Via Valeggio. Lascia nel dolore i figli Raffaella, Mimo e Maurizio, il genero Nini, le nuore Daniela e Anna, i nipoti Lucrezia, Flavio, Sofia, Federico, Emanuele e Massimo. La famiglia ringrazia infine Pinuccia, Alina e Jan “per le amorevoli cure prestate”.

La carriera da insegnante

Classe 1935 e originaria di Serravalle Po, si era trasferita ancora giovanissima sul lago di Garda. Aveva studiato al Bagatta, si era laureata alla Bocconi: aveva inaugurato la sua carriera di insegnate alle Orsoline di Desenzano, ma in seguito verrà ricordata per aver posto le basi per la nascita dell’Ipc, il celebre istituto commerciale oggi Bazoli-Polo, di cui sarà dirigente per diversi anni.

Nei primi anni Sessanta si era sposata con l’architetto Flavio Visconti: quest’ultimo morirà però in un tragico incidente stradale, nel 1970. La moglie Camilla ha portato con sé, per tutta la vita, il suo ricordo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.