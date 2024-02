Va a mangiare sushi col fidanzato, torna a casa e muore nel sonno a 17 anni

Una vita spezzata davvero troppo presto, quella di Camilla Ceresoli, ragazza di 17 anni morta nel sonno nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. La giovane abitava con i genitori a Urgnano, comune bergamasco a una quindicina di chilometri da Palazzolo.

Grande il dolore in paese per l'improvvisa tragedia: "Ciao Camilla, te ne sei andata lasciandoci senza parole e con tante domande – si legge sulla pagina Facebook dell'oratorio di Urgnano –. Hai vissuto la tua breve vita con intensità e gioia. Avevi sempre un sorriso speciale per i bambini. Ti sei sempre spesa per gli altri e non ti sei mai tirata indietro davanti alle tante sfide che la vita ti ha posto dinnanzi. Continua ad essere animatrice come l'hai sempre fatto, con gioia e allegria".

La giovane non aveva mai dato particolari preoccupazioni ai genitori per la sua salute. Sabato era uscita a mangiare col fidanzato in un ristorante di sushi, poi era andata a letto senza prima accusare nulla di strano. Lascia nel dolore il papà Massimo, la mamma Francesca e il fratello Pietro. Alle 14.30 di domani, martedì 27 febbraio, saranno celebrate le esequie nella chiesa parrocchiale di Urgnano.