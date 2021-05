22enne scomparsa da venerdì pomeriggio: ansia per le sorti di Camilla

Genitori, parenti, amici, conoscenti: per tante persone sono ore di ansia per le sorti di una ragazza di 22 anni scomparsa da ormai quasi un giorno intero. Camilla Bognoli, questo il nome della giovane, è uscita da casa - a Peschiera del Garda, sulla sponda veronese del lago, a pochi chilometri dal confine con il Bresciano - nel pomeriggio di venerdì, e da allora non dà sue notizie. I familiari invitano tutti coloro che hanno informazioni utili al ritrovamento della ragazza a mettersi in contatto con le forze dell'ordine, oppure con il numero 351-9329658.