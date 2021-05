Prima gli insulti, poi si picchiano: tra 4 vicine di casa scoppia la rissa

Il gruppo di donne non è nuovo ad episodi di questo tipo.

Domenica pomeriggio movimentata in via IV novembre a Carpenedolo: una banale lite tra vicini poteva sfociare in tragedia.

Protagoniste della vicenda quattro giovani marocchine, che già in altre occasioni avevano litigato per futili motivi. Come scritto dal Bresciaoggi le donne, dopo essersi insultate, sono arrivate alle mani. Da alcune testimonianze sembrerebbe che una di loro avesse anche estratto un coltello.

Per evitare la lite, alcuni testimoni hanno fatto intervenire i carabinieri di Calvisano. Sul posto è intervenuta in seguito la Croce Rossa di Calvisano. Una donna è stata trasferita all’ospedale di Montichiari e un’altra all’ospedale di Manerbio per accertamenti.