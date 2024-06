Allarme pedofili in paese? "Esplicite attenzioni verso minorenni"

Una lettera alle forze dell'ordine, ai Carabinieri e alla Polizia Locale, firmata dal sindaco di Calvisano Angelo Formentini sul presunto “rischio pedofili” avvistati in paese. “Giungono segnalazioni e doglianze in ordine alla presunta circolazione sul territorio locale, nonché di quello dei Comuni vicini, di veicoli con a bordo persone che manifesterebbero esplicite attenzioni verso minorenni”, scrive il primo cittadino.

“Tale fatto – continua Formentini – ha destato comprensibile preoccupazione non solo da parte dello scrivente, ma anche dell'intera amministrazione: per questo confido nelle forze dell'ordine affinché allertino tutta la necessaria vigilanza e controllo, adottando ogni misura necessaria in un altrettanto certo rapporto di collaborazione e sinergia tra le forze di polizia”.

Tutto vero o fake news?

Ma cosa sta succedendo davvero a Calvisano? Tutto vero o fake news? Se lo chiede la lista civica Calvisano Insieme, che pubblica un articolo (dal Mantovano) in cui si parla di “psicosi collettiva” e “fake news” per una storia simile a quella segnalata in questi giorni nel Bresciano. “Pur comprendendo le intenzioni dell'amministrazione – scrivono da Calvisano Insieme – non condividiamo le modalità autocelebrative da continua campagna elettorale. Invitiamo quindi a prestare maggiore attenzione ai veri bisogni di sicurezza di Calvisano e frazioni”.