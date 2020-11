Crolla un capannone: stage di maiali, morti in 900 sotto le macerie

Strage di maiali in via Cucca a Calvisano, dove - verso le 22 di mercoledì - è crollato un capannone di 1.500 mq usato come stalla: per fortuna in quel momento non erano presenti operai, ma il crollo ha portato alla morte di circa 900 animali.

Nell'azienda agricola sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Brescia, Gardone, Desenzano e Castiglione delle Stiviere: come scritto, non hanno dovuto soccorrere persone alcuna. Giovedì mattina sono arrivati gli escavatori per spostare macerie e carcasse.