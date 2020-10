Bimbo di tre anni cade dalla finestra, la madre avvisata dai vicini

La madre si trovava in compagnia dell'altra figlia, lui stava giocando da solo. Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione di via Turati a Calvisano, dove un bambino di tre anni è precipitato da una finestra del primo piano, da un'altezza di tre metri. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, attirati dal pianto del piccolo.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18. Puntando i piedi su un mobile posizionato nei pressi di una finestra, il bambino si è appoggiato sul davanzale e si è sporto, perdendo l'equilibrio e cadendo di sotto. Allarmati dai pianti che provenivano dal cortile dell'abitazione, i vicini di casa della famiglia del piccolo hanno chiamato la madre, che al momento dell'incidente era in compagnia dell'altra figlia. In preda al panico, la donna ha raggiunto il figlioletto mentre qualcuno chiamava i soccorsi.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza partita da Calvisano e un'auto medicalizzata partita da Brescia, il bimbo è stato però prelevato dall'elicottero levatosi in volo dal Civile. Nonostante i traumi, il piccolo non è in pericolo di vita. La sua fortuna è stata quella di aver impattato il suolo con gambe e sedere, e non con la testa.