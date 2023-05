Carcasse putride, maiali deformati: allevamento 'horror' nelle campagne di Calvisano

Carcasse putride, maiali deformati: e ancora rifiuti di ogni tipo, tra cui prodotti chimici e farmaci veterinari scaduti, scarti dell'edilizia e amianto. È quello che si sono trovati di fronte i Carabinieri Forestali e il dipartimento veterinario di Ats Brescia, intervenuti in un allevamento di suini di Calvisano: sono state elevate sanzioni per oltre 25mila euro e sono stati sottoposti a "vincolo sanitario" - è come un sequestro: gli animali non possono essere spostati senza autorizzazione - più di 1.650 suini.

L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione di Report, la trasmissione di approfondimento in onda su Rai 3. Il blitz di militari e tecnici nell'allevamento bresciano ha permesso di rilevare "carenze sotto il profilo del benessere animale nonché in merito alla gestione degli effluenti zootecnici e delle carcasse degli animali morti, abbandonate direttamente sul suolo e rinvenute in stato di decomposizione", si legge in una nota dei Forestali.

Cosa è stato trovato in azienda

Gli approfondimenti su altri maiali avrebbero permesso di rilevare suini zoppi, menomati, deformati a causa delle presunte pessime condizioni in cui erano allevati. Nell'azienda agricola è stato inoltre rinvenuto "un deposito incontrollato - scrivono ancora i militari - di rifiuti pericolosi costituiti da lastre in fibrocemento (amianto) e farmaci veterinari scaduti". A seguito di quanto rilevato la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta: il titolare dell'allevamento, intanto, è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Ma dal punto di vista penale potrebbe non essere finita qui.