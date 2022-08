Aereo ultraleggero si schianta al suolo: pilota incastrato tra le lamiere, è grave

Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì nelle campagne tra Calvisano e Visano: verso le 17, un aereo ultraleggero è precipitato, finendo per schiantarsi al suolo.

Il pilota, un uomo di 54 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere del velivolo: per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto, per i soccorsi, sono state inviate due ambulanze e l’elisoccorso che ha poi trasportato il 54enne in ospedale: le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Le cause all’origine della caduta dell'ultraleggero sono al vaglio dei carabinieri di Desenzano che stanno effettuando gli accertamenti del caso.