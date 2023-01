Tir si blocca in mezzo alla carreggiata: Provinciale chiusa, traffico in tilt

È rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata, con il motore in avaria e l'impossibilità di procedere o di tornare indietro. E la stasi del mezzo pesante ha causato la paralisi del traffico sul tratto della Provinciale 78 che collega Bedizzole a Calvagese della Riviera.

Impossibile aggirare il tir fermo sulla carreggiata, alla polizia locale è rimasta un'unica opzione: chiudere la strada fino alla completa rimozione del veicolo.

Il blocco del traffico - dalla rotonda Croce dei Vignali, allo stabilimento Sorlini di Arzaga - è avvenuto nel pomeriggio di lunedì: per circa un'ora è stato deviato sulle strade secondarie.



Non semplici le operazioni di recupero del mezzo pesante: per rimuoverlo e liberare così la Provinciale si è reso necessario l'intervento di un'autogrù.