Quadro del Settecento rubato in chiesa: ritrovato in campagna dopo 2 anni

Ritrovato il dipinto “L'Immacolata Concezione” di Giovanni Antonio Zadei detto Giovan Antonio, datato 1770: era stato rubato nella notte tra il 19 e il 20 agosto di due anni fa dalla chiesetta di San Filippo Neri a Terzago, frazione di Calvagese della Riviera. L'opera, che si stima possa valere decine di migliaia di euro, è stato rinvenuto dai Carabinieri della Compagnia di Salò nelle campagne di Muscoline, ai bordi di una strada bianca.

La buona notizia è che il capolavoro del Settecento è ancora in buone condizioni, già restituito al parroco di Calvagese, don Aurelio Cirelli. Le indagini sono in corso per capire come l'opera sia arrivata lì e dove sia stata nascosta in questi lunghi mesi. Gli accertamenti proseguono con il supporto dei militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, specialisti del settore.